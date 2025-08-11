Nie żyje Jerzy Dziewulski. Słynny antyterrorysta miał 81 lat

Jerzy Dziewulski rozpoczął służbę w 1966 roku w Komendzie Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Pracował w wydziale kryminalnym, a następnie został dowódcą jednostki antyterrorystycznej na warszawskim lotnisku Okęcie. W 1991 roku trafił do Komendy Głównej Policji, gdzie objął stanowisko głównego specjalisty.

Jerzy Dziewulski w latach 1990-1992 brał udział w akcji Most, gdzie pełnił funkcję polskiego dowódcy, biorącego udział i opracowującego plan przerzutu Żydów do Izraela z byłych krajów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Jerzy Dziewulski był doradcą Aleksandra Kwaśniewskiego

Po zakończeniu kariery mundurowej rozpoczął działalność polityczną. 4 razy zdobywał mandat posła na Sejm. W latach 1996–1997 pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Z polityki wycofał się w 2005 roku, aby prowadzić własną działalność gospodarczą w branży bezpieczeństwa. Pozostał jednak obecny w mediach, regularnie komentując w roli eksperta ważne wydarzenia i sytuacje kryzysowe.

Jerzy Dziewulski zmarł w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.