Mogą pojawić się burze z silnym wiatrem. Prognoza pogody na poniedziałek, 18 sierpnia 2025

Jaka pogoda będzie w poniedziałek, 18 sierpnia 2025 roku? Początkowo dzień powinien być suchy i słoneczny, z umiarkowanym zachmurzeniem. Jednak w dalszej części dnia jest przewidywane pojawienie się przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz, które mogą miejscami wystąpić z silniejszym wiatrem.

Jaka będzie temperatura w poniedziałek, 18 sierpnia? Prognoza pogody

W poniedziałek ogólnie można spodziewać się typowej letniej pogody z mieszanką słońca i chmur, możliwymi przelotnymi deszczami oraz umiarkowaną temperaturą oscylującą w okolicach 22-25 stopni Celsjusza. Wieczorem pogoda powinna się przejaśniać, a temperatury trochę stopnieć do około 20-22 stopni Celsjusza. W górach temperatury będą niższe, natomiast nad morzem aura powinna być bardziej sprzyjająca z przewagą słońca i ciepła.

Czy będzie wiało w poniedziałek? Prognoza pogody na 18 sierpnia 2025

W poniedziałek, 18 sierpnia 2025, wiatr będzie umiarkowany, a opady i burze mogą przynieść chwilowe ochłodzenie.