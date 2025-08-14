Zakończyło się pierwsze spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Głównym tematem była sytuacja dotycząca Ukrainy. Do rozmowy doszło dzień przed spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Tusk i Nawrocki. Pierwsza decyzja

Rada Gabinetowa odbędzie się 27 sierpnia i będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi i rozwojowymi, które dotyczą ustaw, które prezydent wprowadził do parlamentu - powiedział Szefernaker na konferencji po spotkaniu prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem w Pałacu Prezydenckim.

Dodał, że "dziś prezydent panu premierowi podał informacje i ustalili, że ta Rada 27 sierpnia się odbędzie". Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta.

Sprawy wojny i pokoju

O propozycji spotkania z prezydentem Nawrockim na środowej konferencji prasowej mówił premier Donald Tusk. Zaproponowałem Kancelarii Prezydenta, że choćby jutro moglibyśmy się spotkać i porozmawiać, podsumować to, co się dzieje w tej chwili na froncie ukraińskim i w tych negocjacjach z udziałem różnych państw - powiedział.

Tusk zapewnił, że niezależnie od tego, co Nawrocki o nim myśli, to "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju" muszą ze sobą współpracować. Jak wskazywał, konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent - wtedy, kiedy reprezentuje Polskę - powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.