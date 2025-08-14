Pożar w bloku w Poznaniu. Trwa ewakuacja mieszkańców

Oficer prasowy poznańskiej komendy PSP mł. asp. Marcin Tecław powiedział, że zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godz. 19. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego bloku przy ul. Krańcowej. Jak na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. Na miejscu są 23 zastępy strażackie. 83 osoby z całego budynku zostały ewakuowane w trakcie naszych działań - powiedział strażak.

Reklama

"To jest bardziej pożar ukryty"

Wyjaśnił, że płomienie w niewielkim stopniu wydobywają się ponad budynek. To jest bardziej pożar ukryty, dlatego mamy trudność z uwagi na konstrukcję dachu, która jest drewniana, a pożar jest w przestrzeni między sufitem a dachem budynku - opisał Tecław.

Strażak ocenił, że pożar nie zagraża innym obiektom. Nie ma też informacji, by w zdarzeniu ktokolwiek został poszkodowany.