Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał, że w działaniach uczestniczy 10 zastępów PSP i OSP. Według Dobrzyńskiego chodzi o halę produkcyjno-magazynową, mieszczącą się przy ul. Dźwigowej 13 w Mińsku Mazowieckim, o wymiarach 80x50 m, w której produkowane były m.in. opakowania foliowe.

Cała hala objęta pożarem

"Cały obiekt objęty jest pożarem. W działaniach uczestniczy 10 zastępów PSP i OSP, trwa dysponowanie dodatkowych jednostek" - poinformował na platformie X.

Apel do mieszkańców

Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i pozostanie w domach. "Ze względu na duże zadymienie, apelujemy do mieszkańców okolicznych terenów o:- zamknięcie okien,- pozostanie w domach do odwołania,- śledzenie komunikatów służb" - ogłoszono.

Nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu pożaru.