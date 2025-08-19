Top of the Top Sopot Festival 2025 jak co roku wrócił do Opery Leśnej w sierpniu. Organizatorem imprezy jest stacja TVN. Festiwal w Sopocie potrwa aż cztery dni. Rozpoczął się 18 sierpnia a zakończy 21 sierpnia br.
Podczas tych czterech dni widzowie zgromadzeni w Operze Leśnej i przed telewizorami mogą spodziewać się występów gwiazd. Kto wystąpi drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025? Jakie gwiazdy pojawią się na scenie?
Top of the Top Sopot Festival 2025. Drugi dzień. Kto wystąpi?
Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 to dwa koncerty. Pierwszy to "Otwarta Scena" a drugi to walka o prestiżową nagrodę, czyli "Bursztynowego Słowika". Nominowani w tym roku są tacy artyści jak:
- Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski
- Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł
- Skubas i Carla Fernandes
Podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 na scenie wystąpią także:
- Frans
- Agnieszka Chylińska
- Kasia Kowalska
- projekt Babie Lato
- Julia Żugaj
- Zalia
- Margaret
- Feel
- Oskar Cyms
Top of the Top Sopot Festival 2025. Drugi dzień. Kiedy i gdzie transmisja?
Transmisja drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się 19 sierpnia o godz. 19:30. Będzie go można oglądać na kanale TVN i w serwisie Player. Gospodarzami drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 będą Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Olivier Janiak.
Top of the Top Sopot Festival 2025. Harmonogram - cały festiwal
Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa w tym roku cztery dni. Rozpocznie się w poniedziałek (18 sierpnia) a skończy w czwartek (21 sierpnia). Oto harmonogram całego Top of the Top Sopot Festival 2025.
- 18.08 - "Gorączka Sopockiej Nocy" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz
- 19.08 - "Otwarta Scena" i "Bursztynowy Słowik" - Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Olivier Janiak
- 20.08 - "Słowa Mają Moc" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Izabella Krzan, Jan Pirowski
- 21.08 "Orkiestra Mistrzom" i "Raporkiestra" - Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor, Mateusz Hładki
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję