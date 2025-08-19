Top of the Top Sopot Festival 2025 jak co roku wrócił do Opery Leśnej w sierpniu. Organizatorem imprezy jest stacja TVN. Festiwal w Sopocie potrwa aż cztery dni. Rozpoczął się 18 sierpnia a zakończy 21 sierpnia br.

Podczas tych czterech dni widzowie zgromadzeni w Operze Leśnej i przed telewizorami mogą spodziewać się występów gwiazd. Kto wystąpi drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025? Jakie gwiazdy pojawią się na scenie?

Top of the Top Sopot Festival 2025. Drugi dzień. Kto wystąpi?

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 to dwa koncerty. Pierwszy to "Otwarta Scena" a drugi to walka o prestiżową nagrodę, czyli "Bursztynowego Słowika". Nominowani w tym roku są tacy artyści jak:

Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski

Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł

Skubas i Carla Fernandes

Podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 na scenie wystąpią także:

Frans

Agnieszka Chylińska

Kasia Kowalska

projekt Babie Lato

Julia Żugaj

Zalia

Margaret

Feel

Oskar Cyms

Top of the Top Sopot Festival 2025. Drugi dzień. Kiedy i gdzie transmisja?

Transmisja drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się 19 sierpnia o godz. 19:30. Będzie go można oglądać na kanale TVN i w serwisie Player. Gospodarzami drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 będą Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Olivier Janiak.

Top of the Top Sopot Festival 2025. Harmonogram - cały festiwal

Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa w tym roku cztery dni. Rozpocznie się w poniedziałek (18 sierpnia) a skończy w czwartek (21 sierpnia). Oto harmonogram całego Top of the Top Sopot Festival 2025.