BMW 7 Protection to pojazd produkowany na specjalne zamówienie i służący przede wszystkim do przewożenia najważniejszych osób w państwie. Poprzedni prezydent Andrzej Duda był wożony autem marki Mercedes - był to S600 Guard.

Auto kuloodporne

Samochód, którym podróżuje Karol Nawrocki, ma certyfikat VR9, czyli jest odporny na ostrzał z broni palnej. Wzmocniona konstrukcja oraz kuloodporne szyby mają zabezpieczać nawet przed wybuchami. Już podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego wiele osób zwracało uwagę na limuzynę, którą poruszał się po Warszawie nowy prezydent. Najwyższy poziom bezpieczeństwa gwarantuje dodatkowo samouszczelniający się zbiornik paliwa, zaawansowane filtry powietrza na wypadek ataków chemicznych a nawet system pozwalający jechać na przebitych oponach. Wnętrze samochodu jest luksusowo wyposażone - jest tam np. ekran kinowy z dostępem do platform streamingowych. Koszt takiego samochodu to według portalu Fakt24 niemal 2 mln złotych.

Reklama

Kto wozi prezydenta RP?

Prezydent Polski nie prowadzi samodzielnie samochodu. Jest wożony przez kierowców Służby Ochrony Państwa. Prezydent jest przewożony w konwojach składających się z od trzech do sześciu pojazdów. Każdy z nich pełni określoną rolę - od eskorty po wozy wsparcia. Jazda w takiej formacji wymaga specjalistycznych umiejętności, a kierowcy SOP-u są odpowiednio przeszkoleni, by reagować na wszelkie potencjalne zagrożenia. Nawet krótkie podróże odbywają się według ściśle zaplanowanych scenariuszy.