Jak przekazała powołująca się na ekipy ratownicze stołeczna telewizja SIC, ogień pojawił się w jednej z restauracji fast food, usytuowanej na pierwszym piętrze portu lotniczego im. Humberto Delgado. Według portugalskiej stacji kilkaset osób musiało opuścić na kilkadziesiąt minut halę odlotów z powodu dużej ilości dymu.

Nie było ofiar

W akcji gaśniczej brały udział trzy jednostki straży pożarnej. Na lotnisko przybyły też dwie karetki pogotowia. Dotychczas nie potwierdzono, aby ktoś z obecnych w porcie lotniczym potrzebował pomocy medycznej. Pożar nie doprowadził do wstrzymania wylotu samolotów z lizbońskiego lotniska, na którym, jak podała telewizja SIC, "sytuacja się stabilizuje".