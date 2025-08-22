W nocy z czwartku na piątek doszło do pożaru restauracji, która sąsiadowała z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu. "Ogień pojawił się w restauracji, a następnie przeniósł się na budynek jednostki OSP Hel i budynki gospodarcze parafii. Dokładniej to ogień z restauracji przeniósł się na elewację remizy i z elewacji na poddasze" - przekazał Wirtualnej Polsce mł. kpt. Maciej Kuptz, rzecznik prasowy strażaków z Pucka.

Trwa ustalanie przyczyn pożaru

Na miejsce skierowano liczne jednostki straży pożarnej z całego powiatu puckiego, które walczyły z żywiołem przez całą noc. "Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 2.42. Przyczyny pożaru ustalać będzie policja" - podał rzecznik.

Reklama

Poszkodowani strażacy

Podczas akcji ratunkowej poszkodowanych zostało dwóch strażaków. Jeden z druhów z OSP Hel uległ podtruciu dymem, a ratownik z OSP Jastarnia doznał urazu nogi. Obaj zostali przewiezieni do szpitala.