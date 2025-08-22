Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard kilka tygodni temu zarządziła, by amerykańska społeczność wywiadowcza nie dzieliła się informacjami dotyczącymi negocjacji pokojowych z partnerami sojuszu wywiadowczego - tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu. W jego skład oprócz USA wchodzą Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Podpisana przez Gabbard notatka w tej sprawie datowana jest na 20 lipca. CBS powołała się na wielu przedstawicieli amerykańskiego wywiadu, którzy poprosili o anonimowość.

Nie dla obcokrajowców

Źródła przekazały, że zgodnie z decyzją Gabbard wszystkie analizy i informacje dotyczące rozmów pokojowych na temat wojny w Ukrainie mają być oznaczone jako "NOFORN", co znaczy, że nie można się nimi dzielić z innymi krajami albo obcokrajowcami. Nie dotyczy to informacji, które zostały już upublicznione.

Część informacji można ujawnić

Nie wygląda na to, by notatka zabraniała dzielenia się informacjami dyplomatycznymi uzyskanymi poza społecznością wywiadowczą. Nie wydaje się też, by zabroniono dzielenia się wojskowymi informacjami operacyjnymi, niepowiązanymi z rozmowami, np. takimi, jak USA dzielą się z ukraińską armią - podkreśliła stacja.