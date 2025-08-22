Szefernaker przypomniał, że Nawrocki zobowiązał się podczas jednej z debat wyborczych w Końskich, że pierwszą wizytę zagraniczną jako prezydent RP odbędzie w Waszyngtonie z międzylądowaniem w Watykanie. I choć - jak stwierdził - "kalendarze prezydentów i papieża nie jest łatwo zsynchronizować tak, żeby zorganizować to wydarzenie jedno po drugim - udało się”.

Wrześniowa podróż

"Prezydent, wracając z Waszyngtonu, zgodnie z tym, co zapowiedział w kampanii wyborczej, odbędzie oficjalną wizytę w Watykanie i spotka się z papieżem (Leonem XIV - przyp. PAP) 5 września. (...) 3 września spotkanie w Białym Domu w Waszyngtonie, 5 września potwierdzone już spotkanie w Watykanie z papieżem" - powiedział szef gabinetu prezydenta w Kanale Zero.

Na początku sierpnia Szefernaker przekazał, że polski prezydent został zaproszony przez amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa na spotkanie 3 września w Waszyngtonie.