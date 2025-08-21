Nie żyje Stanisław Soyka. Miał wystąpić na festiwalu w Sopocie

Stanisław Soyka nie żyje. Piosenkarz i kompozytor miał 66 lat. W czwartek, 21 sierpnia miał wystąpić na festiwalu w Sopocie podczas koncertu "Orkiestra mistrzów". Nie pojawił się jednak na scenie. Prowadzący zakończyli festiwal w połowie, choć w planach była kolejna część, czyli "RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu vol. 2".

Stanisław Soyka łączył jazz z popem. Kim był muzyk?

Informację o śmierci Stanisława Soyki potwierdził w rozmowie z Onetem Jacek Cygan. Piosenkarz i muzyk znany był m.in. z przeboju "Tolerancja". Artysta łączył muzykę pop z jazzem.

Stanisław Soyka urodził się 26 kwietnia 1959 r. w Żorach. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął mając zaledwie 7 lat. Śpiewał w sopranach w chórze kościelnym. Uczył się w klasie skrzypiec w Podstawowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gliwicach. Potem uczył się w Liceum Muzycznym w Katowicach. Studiował na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, na kierunku aranżacji i kompozycji. Jego debiutancki album jazzowy "Blublula" z 1981 r. został okrzyknięty najlepszym jazzowym albumem roku. Wśród jego hitów były piosenki takie jak "Cud niepamięci" czy "Tak jak w kinie".