Prezydent Karol Nawrocki przekazał w czwartek, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej "literalnie wyjęty" z zawetowanej ustawy.

Szłapka: Decyzja prezydenta jest zła

Szłapka ocenił w czwartek na briefingu prasowym, że decyzja prezydenta jest zła. To jest po prostu fundamentalny błąd - podkreślił rzecznik rządu. W jego ocenie, Polska potrzebuje dobrej ustawy o energetyce wiatrakowej, a zawetowana ustawa właśnie taka była.

Prezydent popełnił koszmarny i kosztowny błąd. Ale ministerstwo klimatu i ministerstwo energii się nie podda. Będziemy przygotowywać takie rozwiązania, które będą starały się doprowadzić do tego, żeby ten rozwój energetyki wiatrowej na lądzie mógł być możliwy - powiedział Szłapka.

Alternatywne scenariusze

Rzecznik rządu podkreślił, że minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz minister energii Miłosz Motyka mają przygotowane alternatywne scenariusze. Będą oni o tym rozmawiać na posiedzeniach rządu, oni to muszą przygotować i komunikować - zaznaczył. Myślę, że w najbliższych dniach będą prezentować rozwiązania - dodał.

Na uwagę, że prezydent Nawrocki poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, Szłapka powiedział, że trudno mu komentować zapowiedzi prezydenta. Bo już po tym tygodniu wiemy, że jest po prostu skrajnie niewiarygodny- ocenił.

Donald Tusk reaguje

Do decyzji prezydenta odniósł się także premier Donald Tusk. "Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy" - napisał na platformie X szef rządu.

Tzw. ustawa wiatrakowa, a właściwie nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zakładała liberalizację dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela miała znieść wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzić 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znalazł się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.