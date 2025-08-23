Nadchodzi kulminacja ochłodzenia. W górach pojawi się deszcz ze śniegiem! Prognoza pogody na sobotę, 23 sierpnia

W sobotę, 23 sierpnia 2025 roku, pogoda będzie zmienna. Przeważnie umiarkowane i duże zachmurzenie, a przelotne opady deszczu będą przemieszczać się z północnego zachodu na południowy wschód kraju. Na północy i północnym zachodzie mogą wystąpić burze, z opadem do 15 mm i drobnym gradem. W wyższych partiach gór możliwe opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach nawet sam śnieg.

Reklama

Jaka temperatura w sobotę, 23 sierpnia?

W sobotę, 23 sierpnia 2025 roku, temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza (nad morzem, na Pomorzu i w rejonach podgórskich) do 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągając 60 km/h. Nad morzem może być silniejszy – do 65 km/h. W Sudetach porywy mogą dochodzić do 70 km/h, a w Karpatach do 60 km/h.

Prognoza pogody. Jaka pogoda w nocy z soboty na niedzielę?

W nocy z soboty (23 sierpnia) na niedzielę (24 sierpnia) zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Przelotne opady deszczu utrzymają się, ale na zachodzie będą zanikać. Na północy nadal możliwe są burze z opadem do 15 mm. W górach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach samego śniegu. Minimalna temperatura spadnie do 6 stopni Celsjusza na zachodzie i Pomorzu, a na południowym wschodzie wyniesie około 10 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie najchłodniej, od 3 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu porywy mogą osiągać do 65 km/h, a w Sudetach nawet do 80 km/h. W Karpatach porywy wiatru wyniosą do 60 km/h.