Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" powoli zbliża się do końca, bo kończą się wakacje. Co roku w każdą sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast goszczą gwiazdy polskiej sceny muzycznej i bawią się w rytm ich przebojów. Koncerty emitowane są w TVP a widzowie stacji mogą obejrzeć transmisję na żywo.

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2025 roku swoją trasę rozpoczęło w Zakopanem. Było też w Elblągu, Giżycku. Pojawiło się także w Poddębicach oraz Lublinie. W Mrozach z kolei świętowało jubileusz serialu "Ranczo". W sobotę 23 sierpnia zawitało do Tarnowa.

Lato z Radiem i TVP w Tarnowie. Kto wystąpi 23 sierpnia?

Koncert "Lato z Radiem i TVP" w Tarnowie odbędzie się w samym sercu miasta, czyli na rynku. Nie zabraknie znanych gwiazd i największych przebojów. Wśród tych, którzy wystąpią są:

Viki Gabor

Ira

Piotr Cugowski

Zakopower

Kombii

Papa D

Jary Oddział Zamknięty

Wilki.

Gospodarzami koncertu będą: Krysia Sokołowska, Robert Stockinger, Mateusz Jędraś oraz Roman Czejarek.

Lato z Radiem 2025 w Tarnowie. O której i gdzie emisja koncertu?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Tarnowie rozpocznie się o godz. 20:00. Transmisję z koncertu będzie można zobaczyć na antenie TVP2. Wydarzenie będzie można także śledzić online na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Transmisja także wystartuje o godz. 20:00.