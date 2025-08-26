System NetWatch, który funkcjonuje już w Oławie, przełożył się tam na "realny spadek przestępczości". Burmistrzowie Szczecinka, a także przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, zapoznali się z jego działaniem podczas wizyty studyjnej w Oławie oraz spotkania z przedstawicielem firmy odpowiedzialnej za wdrożenie.

Jak działa AI?

NetWatch analizuje nagrania z setek kamer w czasie rzeczywistym, wychwytuje zagrożenia i powiadamia służby. System umożliwia operatorom wyszukiwanie konkretnych rekordów, takich jak "czarny volkswagen czy mężczyzna w czerwonej kurtce", co znacznie skraca czas namierzenia sprawców. Jak wyjaśnił Paweł Narolski, przedstawiciel firmy, "do tej pory obsługa zdarzeń na bazie monitoringu miejskiego trwała od godziny do trzech. Dzięki AI można w kilka chwil znaleźć interesujące nas szczegóły".

Reklama

Wprowadzenie rozwiązania nie wymaga kompleksowej modernizacji obecnego systemu monitoringu, co sprawia, że zwiększenie bezpieczeństwa nie wiąże się z dużymi kosztami. Zarówno burmistrz Jerzy Hardie-Douglas, jak i komendant policji w Szczecinku, inspektor Krzysztof Sawicki, są entuzjastycznie nastawieni do projektu. Burmistrz uważa, że sztuczna inteligencja to przyszłość, z której trzeba korzystać "dla dobra mieszkańców". Komendant policji określił system jako "bardzo cenne narzędzie", które będzie niezwykle pomocne w pracy.