W Tarnowie przy ulicy Dojazd płonie hurtownia zniczy. Na miejscu akcji pracuje ponad 100 strażaków, a kolejne jednostki przybywają, aby pomóc w gaszeniu pożaru. Z powodu gęstego, toksycznego dymu, który wiatr kieruje nad miasto, strażacy apelują do mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien.