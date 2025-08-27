W Tarnowie przy ulicy Dojazd płonie hurtownia zniczy. Na miejscu akcji pracuje ponad 100 strażaków, a kolejne jednostki przybywają, aby pomóc w gaszeniu pożaru. Z powodu gęstego, toksycznego dymu, który wiatr kieruje nad miasto, strażacy apelują do mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien.
Rzecznik małopolskiej PSP, Hubert Ciepły, poinformował PAP, że akcja wciąż trwa, a dach hali zawalił się. "Pożar jest nieopanowany" i strażacy koncentrują się na obronie sąsiednich budynków. Na miejscu pracuje ponad 35 wozów strażackich, a specjalistyczna grupa chemiczna monitoruje jakość powietrza. Ze względu na zawartą w zniczach parafinę, dym jest szczególnie niebezpieczny.
