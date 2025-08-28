Dwa nowe przedmioty w szkołach: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna, nowa podstawa programowa WF, mniej lekcji religii, nowe terminy ferii zimowych i likwidacja „godzin czarnkowych” - to tylko najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym 2025/2026. Od nowego roku szkolnego obowiązywać będzie też nowa podstawa programowa wychowania fizycznego. Nacisk położono na rozwój umiejętności ruchowych u dzieci i młodzieży, tak by podejmowały różne formy aktywności fizycznej przez całe życie. Wiele aktywności ruchowych uczniów ma się odbywać na świeżym powietrzu.

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego "Wprost" zlecił sondaż, w którym zapytano, jak Polacy oceniają ministrów edukacji. Badanie, przygotowane przez SW Research, pokazuje, że największe emocje wciąż wzbudzają szefowie resortu edukacji, którzy sprawowali ten urząd niedawno.

Kto najgorzej ocenianym ministrem edukacji?

W sondażu SW Research dla "Wprost" za najgorszego ministra edukacji został uznany Przemysław Czarnek, zdobywając 36,4 proc. wskazań. Na drugiej pozycji znalazła się Barbara Nowacka z wynikiem 19,9 proc. Ostatnie miejsce na podium należy do Romana Giertycha, któremu niechlubny tytuł przyznało 10,1 proc. badanych.

Reklama

Reklama

Do kogo należą dalsze miejsca w rankingu najgorszych szefów MEN?

W dalszej części stawki znaleźli się: Anna Zalewska (5,5 proc.), Joanna Kluzik-Rostkowska (2,1 proc.), Katarzyna Hall (1,7 proc.), Krystyna Szumilas (1,5 proc.) oraz Dariusz Piontkowski (1,2 proc.). 0,2 proc. respondentów uważa, że na miano najgorszego ministra edukacji zasłużył ktoś inny, a 21,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.