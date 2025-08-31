Kolejny dzień ochłodzenia i burz. Prognoza pogody na niedzielę, 31 sierpnia

Koniec meteorologicznego lata i wakacji, przypadający na ostatni weekend sierpnia, przyniesie zmienną aurę, która będzie rezultatem wpływu niżu z okolic Wysp Brytyjskich. Zjawisko to spowoduje napływ chłodniejszego, wilgotnego powietrza z północnego zachodu, które w konsekwencji przyczyni się do powstawania licznych komórek burzowych, charakteryzujących się intensywnymi opadami deszczu.

Przelotne opady deszczu w niedzielę, 31 sierpnia

W niedzielę, 31 sierpnia 2025 roku, proces ochłodzenia będzie już wyraźnie odczuwalny na coraz większym obszarze kraju. Mimo to, zachmurzenie utrzyma się na umiarkowanym poziomie, a na znacznej części Polski należy spodziewać się przelotnych opadów.

Jaka temperatura w niedzielę, 31 sierpnia? Prognoza pogody

W niedzielę, 31 sierpnia 2025 roku, temperatury będą zróżnicowane regionalnie. W niedzielę na zachodzie i Pomorzu nie przekroczą one 20-21 stopni Celsjusza, natomiast najcieplej, 24-25 stopni Celsjusza, będzie w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W weekend prognozowany jest również umiarkowany, a podczas burz silniejszy, wiatr wiejący z zachodu i południowego zachodu.