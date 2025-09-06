W sobotę agencja prasowa ANSA poinformowała o tragicznym zdarzeniu. "Polska turystka zginęła w wypadku na rowerze nad jeziorem Garda w Trydencie na północy Włoch. Na zakręcie kobieta straciła panowanie nad rowerem i wpadła na mur" - podano.
Tragiczny wypadek na rowerze we Włoszech
Jak wyjaśniła w sobotę agencja, do wypadku doszło w piątek w rejonie miejscowości Nago i Torbole.
Polka zginęła w wypadku
52-letnia turystka z Polski, która jechała z grupą przyjaciół, straciła na zakręcie panowanie nad rowerem i uderzyła w mur. Na miejsce przybyli karabinierzy i śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Podjęto próbę reanimacji, a następnie przetransportowano kobietę do szpitala w Trydencie, gdzie lekarz stwierdził zgon - poinformowały lokalne media.
Zaznaczono, że w Trydencie notuje się dużą liczbę wypadków rowerowych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Dalszy ciąg materiału pod wideo
Reklama
Reklama
Reklama