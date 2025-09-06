Tragiczny wypadek na rowerze we Włoszech

Jak wyjaśniła w sobotę agencja, do wypadku doszło w piątek w rejonie miejscowości Nago i Torbole.

Reklama

Polka zginęła w wypadku

52-letnia turystka z Polski, która jechała z grupą przyjaciół, straciła na zakręcie panowanie nad rowerem i uderzyła w mur. Na miejsce przybyli karabinierzy i śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Podjęto próbę reanimacji, a następnie przetransportowano kobietę do szpitala w Trydencie, gdzie lekarz stwierdził zgon - poinformowały lokalne media.

Zaznaczono, że w Trydencie notuje się dużą liczbę wypadków rowerowych.