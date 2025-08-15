Do wypadku doszło w lesie, w okolicy ulicy Klonowej. Przejazd kolejowy, na którym wydarzyła się tragedia, był niestrzeżony. W zdarzeniu brał udział pociąg Polregio relacji Łódź Kaliska-Poznań oraz samochód osobowy.

W aucie podróżowało dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy zginęli na miejscu. Pociągiem jechało około 180 osób, nikt z nich nie ucierpiał.