W piątek po południu w okolicach miejscowości Dachowa pod Poznaniem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg zderzył się z samochodem, w wyniku czego zginęły wszystkie cztery osoby podróżujące autem. Pasażerowie pociągu nie odnieśli żadnych obrażeń.
Do wypadku doszło w lesie, w okolicy ulicy Klonowej. Przejazd kolejowy, na którym wydarzyła się tragedia, był niestrzeżony. W zdarzeniu brał udział pociąg Polregio relacji Łódź Kaliska-Poznań oraz samochód osobowy.
W aucie podróżowało dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy zginęli na miejscu. Pociągiem jechało około 180 osób, nikt z nich nie ucierpiał.
