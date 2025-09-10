W nocy rosyjskie drony, atakujące Ukrainę, wielokrotnie wleciały w polską przestrzeń powietrzną. W związku z tym incydentem, w Sejmie przemawiał premier Donald Tusk.

Donald Tusk o skali naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej

Zacznę od najświeższej informacji. Mamy wspólne rekomendacje z panem prezydentem i ministrem obrony narodowej do działania. Do działań aktywowano samoloty wczesnego ostrzegania. Było to działanie sojusznicze w ramach NATO - zaczął premier. Naliczono 19 naruszeń przestrzeni powietrznej. Pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej odnotowano o 23.30, a ostatnie o godzinie 6.30. To pokazuje skalę - powiedział.

Odnotowaliśmy i namierzyliśmy 19 przekroczeń, ale nie są to ostateczne dane. To, co jest nowe w najgorszym tego słowa znaczeniu to kierunek, z którego te drony nadleciały. I to jest po raz pierwszy w czasie tej wojny nie znad Ukrainy jako efekt błędów, dezorientacji dornów, czy rosyjskich prowokacji na małą skalę. Po raz pierwszy spora część tych dronów nadleciała na Polskę bezpośrednio z terytorium Białorusi - mówił Donald Tusk.

Apel premiera do Polaków

Premier Tusk zaapelował do Polaków, aby wszelkie szczątki dronów zgłaszać służbom. Dodał, że na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku rosyjskiego nalotu na polskie terytorium.

Szef rządu wspomniał o spotkaniu z Karolem Nawrockim. Jesteśmy zdeterminowani z panem prezydentem, z ministrami, by działać jak jedna pięść. W takich chwilach musimy zdać egzamin jedności. W tej kwestii nie może być ani jednej szpary, gdzie wróg, bo tak możemy już nazwać wschodniego sąsiada, chciałby wcisnąć swoje łapy - skomentował Tusk.

Tusk: To nie jest nasza wojna

Konsultacje sojusznicze przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie Artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego - wyjaśnił. To nasza wspólna rekomendacja z panem prezydentem - mówił. Art. 4 to dopiero wstęp do pogłębionej współpracy i słowa tu nie wystarczą. Będziemy oczekiwali w trakcie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia. To nie jest nasza wojna, to nie jest wyłącznie wojna Ukraińców, to jest wojna, konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu - podkreślił.