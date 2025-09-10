Naruszenie polskiej przestrzeni. Jest reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński ocenił, że wielokrotne naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło dziś w nocy "jest atakiem na Polskę". To już nie jest przypadek w żadnym wypadku - powiedział prezes PiS.

Mamy dzisiaj szczególny dzień. Mamy do czynienia z atakiem na Polskę. To już nie jest przypadek w żadnym wypadku, to nie jest coś, co można by przypisać jakimś nieprzewidzianym działaniom, to jest po prostu atak - wyjaśnił Kaczyński.

Rosyjskie drony nad Polską

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w komunikacie, że w nocy w trakcie ataku Rosji na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

"Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona" - wyjaśniono w komunikacie.

"Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a polskie i sojusznicze siły i środki pozostają w pełnej gotowości do dalszej działalności" - dodano wojsko.