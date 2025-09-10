Dron odnaleziony prawie 300 km od granicy
Blisko 300 kilometrów od granicy z Ukrainą, w niezabudowanym rejonie niedaleko Mniszkowa pod Opocznem w województwie łódzkim, znaleziono drona obcego pochodzenia.
Jak informuje portal RMF FM. dron w kształcie skrzydła znaleziono koło Opoczna w Łódzkiem. "Urządzenie wylądowało na pasie łąki, zostało zabezpieczone przez odpowiednie służby" - podano.
Potwierdzam, że dron został odnaleziony. Na miejscu pracują już służby, w związku z czym nie mogę udzielić bardziej szczegółowych informacji - potwierdził doniesienia starosta opoczyński Marcin Baranowski.
Starosta w środę rano mówił, że dron został odnaleziony na polu uprawnym w okolicach wsi Mniszków k. Opoczna w woj. łódzkim, mniej więcej kilometr od szkoły podstawowej.
W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Przyczyną upadku maszyny najprawdopodobniej było wyczerpanie paliwa.
Prokuratura: Dron na polu w Mniszkowie
Zastępca rzecznika Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, Marta Bugajska-Sójka, przekazała, że 10 września, około godziny 7:30, na polu uprawnym w Mniszkowie, znaleziono obiekt, który jest podejrzewany o bycie wojskowym dronem obcego pochodzenia.
Dodała, że teren, na którym znaleziono obiekt został zabezpieczony przez policję. Obecnie na miejscu trwają skoordynowane czynności służb. W związku z upadkiem drona nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi - wyjaśniła.
Na miejscu zdarzenia pojawili się prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Opocznie oraz Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, aby nadzorować prowadzone śledztwo.
Rosyjskie drony nad Polską. Gdzie znaleziono ich szczątki?
W nocy z wtorku 9 września na środę 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Kilka z nich zostało zestrzelonych przez polskie służby. Szczątki maszyn odnaleziono w sześciu miejscowościach. Informację, gdzie odnaleziono szczątki podała Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Lublinie. Tymi miejscowościami są:
- Cześniki w pow. zamojskim,
- Czosnówka w pow. bialskim,
- Krzywowierzba-Kolonia w pow. parczewskim,
- Wychalew w pow. parczewskim,
- Wochyń w pow. radzyńskim,Wyrki wola w pow. włodawskim.
