Premier pojawił się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku

Podczas wizytacji 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Donald Tusk wyraził swoją wdzięczność dla żołnierzy, którzy brali udział w wydarzeniach z minionej nocy. Stwierdził on, że to właśnie wówczas okazało się, jak wielką wartością dla kraju są ci, którzy strzegą polskiego nieba.

" Od wczoraj nikt nie może mieć wątpliwości, że bez Was Polska byłaby bezbronna. W imieniu wszystkich Polek i Polaków składam głęboki ukłon – szczególnie wobec tych, którzy brali udział w wczorajszej akcji, ale też wobec wszystkich, którzy w przyszłości będą niezbędni, by nasi rodacy mogli czuć się bezpiecznie w swoich domach." - powiedział szef Rady Ministrów podczas swojej wizyty w Łasku.

Na ręce żołnierzy złożone zostały także gratulacje od liderów państw członkowskich NATO. Jak zaznaczył Tusk, wiedzą oni, że działania polskich służb - razem z sojusznikami - mają znaczenie dla bezpieczeństwa całego sojuszu.

Donald Tusk w Łasku zobowiązał się do szybszego dostarczania niezbędnego sprzętu

Podczas swojego przemówienia premier poruszył także kwestie uzbrojenia i tego, jak kluczowe się ono okazuje w dzisiejszych czasach. W tej kwestii padło nawet konkretne zobowiązanie. Donald Tusk zapewnił, że zrobi wszystko, aby niezbędny sprzęt trafił do Polski jak najszybciej.

"Zobowiązuję się zrobić wszystko, aby potrzebny sprzęt trafiał do Polski nie za 8–10 lat, lecz tu i teraz, byście mogli dysponować coraz nowocześniejszym i niezawodnym uzbrojeniem." - padło z ust premiera podczas przemówienia w Łasku.

Zadeklarowano także, że program modernizacji wojska się nie zatrzyma. Premier wyraził nadzieję, że USA dotrzymają planowanych terminów i w maju 2026 roku do Polski trafią pierwsze sztuki myśliwców F-35. Takie działania mają zapewnić obywatelom naszego kraju bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej.