"Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10.09.2025 od godz. 22 UTC do godz. 23:59 UTC 09.12.2025 zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129" - podano w komunikacie.

Restrykcje lotnicze nad wschodnią Polską

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że od zachodu słońca (SS) do wschodu słońca (SR) obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. Od wschodu słońca (SR) do zachodu słońca (SS) obowiązuje zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem:

Załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu , wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS;

, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS; Wojskowych statków powietrznych; Wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE; O statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Całkowity zakaz lotów dronów

Dodano, że w strefie EP R129 obowiązuje całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych.

Agencja rządowa wyjaśnia, że po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego (DSO COP-DKP) pod numerem tel. 261 828 202, dopuszczone mogą być loty nie spełniające powyższych kryteriów:

lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego; Wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt , w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;'

, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;' Związane z ochrona i kontrolą infrastruktury krytycznej;

"Strefa będzie aktywna H24. Przypominamy, że wlot statków powietrznych, niespełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę R jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego" - napisano.

Powody wprowadzenia ograniczeń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyjaśnia, że ograniczenie wprowadzone jest ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.