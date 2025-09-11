"Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10.09.2025 od godz. 22 UTC do godz. 23:59 UTC 09.12.2025 zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129" - podano w komunikacie.

'Drony nad Polską to celowe działanie'. Minister obrony Niemiec nie ma wątpliwości
"Drony nad Polską to celowe działanie". Minister obrony Niemiec nie ma wątpliwości

Zobacz również

Restrykcje lotnicze nad wschodnią Polską

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że od zachodu słońca (SS) do wschodu słońca (SR) obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. Od wschodu słońca (SR) do zachodu słońca (SS) obowiązuje zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem:

Reklama
  • Załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS;
  • Wojskowych statków powietrznych; Wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE; O statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Całkowity zakaz lotów dronów

Dodano, że w strefie EP R129 obowiązuje całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych.

Agencja rządowa wyjaśnia, że po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego (DSO COP-DKP) pod numerem tel. 261 828 202, dopuszczone mogą być loty nie spełniające powyższych kryteriów:

  • lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego; Wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;'
  • Związane z ochrona i kontrolą infrastruktury krytycznej;

"Strefa będzie aktywna H24. Przypominamy, że wlot statków powietrznych, niespełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę R jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego" - napisano.

Powody wprowadzenia ograniczeń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyjaśnia, że ograniczenie wprowadzone jest ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.