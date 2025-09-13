Pochmurno i deszczowo prawie w całym kraju. Prognoza pogody na sobotę, 13 września

W sobotę, 13 września 2025 roku, w całym kraju prognozowane jest umiarkowane do dużego zachmurzenie, z wyjątkiem zachodnich regionów, gdzie rano możliwe są rozpogodzenia. Miejscowo mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska i Małopolski po Warmię i Mazury spodziewane są burze. Podczas burz suma opadów może osiągnąć od 15 do 20 mm.

Jaka temperatura w sobotę, 13 września? Prognoza pogody

W sobotę maksymalna temperatura w większości kraju wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza, jednak na południowym wschodzie będzie cieplej, około 26 stopni Celsjusza. Najchłodniej, bo od 18 do 19 stopni Celsjusza, będzie na północy oraz w rejonach podgórskich Sudetów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków południowo-wschodnich i południowych, a w czasie burz porywy mogą dochodzić do 60 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z soboty (13 września) na (14 września) zachmurzenie pozostanie przeważnie duże, z okresowymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie nawet z rozpogodzeniami. W pasie od Śląska po Warmię i Mazury nadal prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, z sumą opadów wynoszącą od 10 do 20 mm. Na południowym wschodzie możliwe są lokalne mgły, ograniczające widoczność do około 300 metrów. Minimalna temperatura spadnie do 11-15 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej, od 8 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, a na północnym wschodzie oraz podczas burz może być porywisty.