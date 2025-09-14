W Wielkopolskie runęła ściana kamienicy. Trwa akcja służb

Do zawalenia się ściany kamienicy doszło w niedzielę w Wągrowcu (woj. wielkopolskie). Wstępnie ustalono, że w budynku znajdowała się jedna osoba; starsza kobieta, której udzielono pomocy medycznej. Na miejscu pracują policjanci i strażacy.

O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu. Jak podano, około godz. 11 policjanci zostali wezwani do zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych w związku z zawaleniem się ściany budynku przy ul. Bydgoskiej/Rynek.

Poszkodowana starsza kobieta

"Wstępnie ustalono, że w budynku znajdowała się jedna osoba - starsza kobieta, której udzielono pomocy medycznej. Jedna osoba została ewakuowana" – poinformowała policja.

Wskazano, że obecnie nie jest znana przyczyna zawalenia się ściany kamienicy. Policja poinformowała, że wstępnie przeszukano miejsce zdarzenia i "nic nie wskazuje na to, żeby ktoś jeszcze mógł się znajdować w zawalonej kamienicy".

Ul. Bydgoska od strony Rynku została zamknięta. Na miejscu mają być prowadzone prace z użyciem ciężkiego sprzętu, żeby dokładniej przeszukać gruzowisko.