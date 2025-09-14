Ewa Błachnio występowała w kabarecie Limo, brała również udział w programach Polsatu takich jak "Taniec z gwiazdami" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Od jakiegoś czasu Ewa Błachnio jeździ po Polsce ze swoimi występami stand-upowymi.

Ewa Błachnio miała wypadek samochodowy

W sobotę artystka miała wystąpić w Sierpcu. Nie pojawiła się jednak na scenie, bo doszło do wypadku samochodowego. Poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych dosłownie w ostatniej chwili.

Informacja o wypadku pojawiła się o godz. 17:15 na jej Facebooku i Instagramie. Ewa Błachnio wyjaśniła szybko, że ani jej, ani Piotrowi Chlipalskiemu nic się nie stało. Do Sierpca, gdzie miała występować jednak nie dotarła.

Wcześniej artystka, jak wynika z jej relacji, występowała w Brzegu. Wraz z Piotrem Chlipalski mieli do przebycia ponad 350 km samochodem. Ewa Błachnio w jednej rolce zwróciła uwagę na burzowe chmury a na następnej pokazała stojące na poboczu auto, którym jechała oraz holownik.

Ewa Błachnio po wypadku apeluje do fanów

Z powodu braku opony i lewej strony samochodu dziś nie dojedziemy - poinformowała. Dodała, że nowy termin występu w Sierpcu zostanie podany już niebawem. Kochany Sierpcu… z powodu wypadku samochodowego dziś do was nie dotrzemy - jesteśmy dzięki Bogu cali i zdrowi… i na pewno poinformujemy was o nowym terminie niedługo, ale teraz… Wybaczcie, proszę, komplikacje i uważajcie na siebie, bo to… jest "moment". Kocham i przytulam mocno - dobrze, że jesteście. Ps. @chlip… dziękuję - dodała.