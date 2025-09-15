"Poradnik bezpieczeństwa" został oficjalnie zaprezentowany przez szefów MON i MSWiA pod koniec sierpnia. Zapowiedziano wówczas, że pojawi również w aplikacji mObywatel, gdzie będzie można sprawdzić, jak przygotować się na ewentualne niebezpieczeństwo, oraz w wersji papierowej.

Poradnik bezpieczeństwa znajdzie się w każdym domu. Będzie 13 mln egzemplarzy

W poniedziałek szef MSWiA Marcin Kierwiński, zapytany przez Super Express, kiedy wersja papierowa trafi do wszystkich gospodarstw domowych w kraju, powiedział, że podręcznik "aktualnie drukowany jest w 13 milionach egzemplarzy". Myślę, że na początku przyszłego roku w każdym domu taka broszura będzie dostępna - zapowiedział minister Kierwiński.

Co zawiera poradnik?

Poradnik ma za zadanie przygotować obywateli na różnego rodzaju zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Opisuje, jak działa system obronny państwa oraz jaką rolę odgrywają w nim poszczególne instytucje i sami obywatele. Dzieli się na sekcje, które omawiają konkretne aspekty bezpieczeństwa, od kwestii personalnych i rodzinnych, przez przygotowanie domu i otoczenia, aż po szczegółowe instrukcje postępowania w obliczu konkretnych zagrożeń, takich jak blackout, powódź czy zagrożenia militarne.

Poradnik kładzie nacisk na trzy główne obszary:

Indywidualne przygotowanie każdego obywatela,

Opracowanie planów rodzinnych,

Współpraca z sąsiadami i służbami.

Oto kluczowe punkty, które stanowią rdzeń poradnika:

Gotowość osobista i rodzinna

Wsparcie psychiczne: Zadbaj o zdrowie psychiczne, krytycznie analizuj informacje i nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy.

Przygotowanie medyczne: Miej przy sobie niezbędne leki, poinformuj bliskich o swoich chorobach i alergiach. Posiadaj kartę grupy krwi.

Dla najmłodszych i seniorów: Rozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach w sposób dostosowany do ich wieku. Pomagaj osobom starszym i niepełnosprawnym w przygotowaniach i ewakuacji.

Zwierzęta: Przygotuj zapas karmy, wody i leków dla zwierząt. Zabezpiecz budynki gospodarskie i oznacz zwierzęta na wypadek ewakuacji.

Organizacja zapasów i otoczenia

Zapas domowy: Zgromadź zapasy jedzenia, wody (minimum 3 litry na osobę dziennie), leków i środków higieny osobistej na minimum 3 dni.

Plecak ewakuacyjny: Miej przygotowany plecak z niezbędnymi rzeczami na wypadek konieczności szybkiego opuszczenia domu.

Bezpieczeństwo w domu: Sprawdź najbezpieczniejsze miejsce w domu (z dala od okien, przy ścianach nośnych). Zamontuj czujniki dymu, czadu i gazu oraz miej pod ręką gaśnicę i koc gaśniczy.

Gotowość transportowa: Utrzymuj samochód w dobrym stanie technicznym, zatankowany, z apteczką i niezbędnymi narzędziami. Posiadaj papierową mapę. W czasie kryzysu ogranicz korzystanie z auta, aby drogi były wolne dla służb.

Awaryjne źródła: Przygotuj się na brak prądu, gromadząc latarki, radio na baterie, powerbanki oraz alternatywne źródła ogrzewania.

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Atak z powietrza: Kiedy usłyszysz sygnał alarmowy, udaj się do miejsca schronienia. Jeśli nie masz do niego dostępu, zostań w domu, w pomieszczeniu bez okien.

Zagrożenia CBRN (chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne): W razie komunikatu ostrzegawczego, uszczelnij wszystkie okna i drzwi, wyłącz klimatyzację i wentylację.

Pożar: Wzywaj służby pod numerem 112. Nie otwieraj okien, nie używaj windy i nie gaś wodą urządzeń elektrycznych czy tłuszczu.

Powódź: Przygotuj dom, zabezpiecz workami z piaskiem, przenieś wartościowe rzeczy na wyższe piętra i wyłącz instalacje. Nie ignoruj wezwań do ewakuacji.

Pierwsza pomoc: Udzielanie pierwszej pomocy to obowiązek. Naucz się podstawowych zasad i postępuj zgodnie z instrukcjami w poradniku.

Bezpieczeństwo informacyjne i cyfrowe

Dezinformacja: Sprawdzaj informacje w kilku niezależnych, wiarygodnych źródłach (np. rządowych stronach internetowych). Nie wierz w plotki o upadku państwa i unikaj rozpowszechniania niesprawdzonych treści.

Cyberbezpieczeństwo: Chroń swoje dane, regularnie aktualizuj oprogramowanie i używaj silnych haseł. Nie otwieraj podejrzanych linków ani załączników.

Cały poradnik podkreśla, że bezpieczeństwo państwa to wspólna odpowiedzialność, a proaktywne działania każdego obywatela znacząco zwiększają szansę na przetrwanie i ograniczenie skutków kryzysu.

Plecak ewakuacyjny- co powinien zawierać?

Ważne jest, by każdy w domu miał przygotowany plecak ewakuacyjny. Powinny się w nim znaleźć:

woda butelkowana,

filtry lub tabletki do uzdatniania wody,

apteczka i leki osobiste,

środki higieniczne i do dezynfekcji,

dokumenty (w tym ich kopie na pendrivie),

gotówka w różnych nominałach,

latarka i radio na baterie lub na korbkę,

naładowany telefon i powerbank,

ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie,

żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (np. batony energetyczne, suszone owoce, bakalie),

ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna,

scyzoryk lub multitool,

zapalniczka,

worki na śmieci,

mapy drukowane,

ubranie dopasowane do pory roku,

odzież przeciwdeszczowa,

śpiwór,

karimata,

folia termiczna

alternatywna łączność (np. walkie-talkie).

Szef MSWiA zapytany o schrony dla ludności cywilnej powiedział, że „rząd musiał najpierw przygotować stosowną ustawę, która weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku”. Od tego czasu trwają intensywne prace dotyczące przejrzenia wszelkich miejsc docelowego ukrycia. Robi to straż pożarna. To są kwestie dokładnej analizy - mówił Kierwiński.

Przypomniał, że w tym roku 5 mld zł zostanie wydanych na kwestie wzmocnienia obronności. Wspomniał, że trwają uzupełnienia takich niezbędnych kwestii, jak np. komunikacja specjalna z niemal wszystkimi powiatami, kwestie wyposażenia każdej gminy i powiatu w niezbędne akcesoria, agregaty.

Co zakłada Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej?

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakłada m.in.

przegląd i sprawdzenie obiektów, które potencjalnie spełniają warunki i mogą służyć za obiekty zbiorowej ochrony.

Opinie i dokumentacja techniczna ze sprawdzenia takich obiektów będą jednym z kryteriów wsparcia finansowego udzielanego m.in. na remonty i modernizację budowli ochronnych.

W pierwszej kolejności remonty i inwestycje będą nakierowane na obszary objęte Narodowym Programem Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód”,

także na wskazane przez wojewodów miasta i miejsca szczególnego narażenia. Remontowane będą m.in. schrony pod szkołami, tzw. tysiąclatkami.

Na realizację zadań każdego roku ma być przeznaczone co najmniej 0,3 proc. PKB. W 2025 r. to ponad 16,7 mld zł, z czego ponad 5,1 mld zł to dodatkowe środki na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Środki na ten rok przyznano już poszczególnym województwom. Jak podało MSWiA, najwięcej, bo ponad 520 mln zł, trafi do województwa śląskiego, a ponad 450 mln zł do województwa mazowieckiego; dodatkowo ponad 210 mln zł trafi do Warszawy.

Dodatkowo MSWiA ma do dyspozycji blisko 490 mln zł na rozwój łączności państwowej, przygotowanie Korpusu Obrony Cywilnej, wydanie "Poradnika bezpieczeństwa” i związane z nim działania edukacyjne.