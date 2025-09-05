Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, podczas konferencji prasowej w Warszawie podkreślił, że "obrona ojczyzny to jest zadanie dla nas wszystkich" oraz, że "przygotowanie do sytuacji kryzysowej to obowiązek państwa". Wskazał, że publikacja jest odpowiedzią na doświadczenia z wojny w Ukrainie oraz na rosnące w związku z tym potrzeby społeczne. To nie chodzi tylko i wyłącznie o najtrudniejszą sytuację – czas wojny – ale też o huragany, klęski żywiołowe, powódź, pożary, o momenty zagrożeń terrorystycznych, o sytuacje, w których musimy się ewakuować, musimy podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu - mówił.

Co znajdziemy w podręczniku?

Poradnik opracowano we współpracy z ekspertami z wielu instytucji. Zawiera proste i sprawdzone porady, które mają przygotować Polaków na różne scenariusze. Dokument ma charakter uniwersalny i zawiera wskazówki, jak radzić sobie w przypadku:

Reklama

Cyberataków i dezinformacji

Klęsk żywiołowych (powodzie, pożary, huragany)

Sytuacji militarnych

Kryzysów infrastrukturalnych

W poradniku znajdziemy także spis najważniejszych numerów alarmowych oraz wzór rodzinnego planu na kryzys. To prosty dokument, który ma pomóc w zaplanowaniu działań awaryjnych, co może mieć kluczowe znaczenie w chwili zagrożenia.

Kierwiński: Żyjemy w niebezpiecznych czasach

Minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, podkreślił, że jest to "nigdy wcześniej nie powstał tak kompleksowy dokument gwarantujący i wspierający bezpieczeństwo." Poradnik, w formie książeczkowej, ma trafić do każdego domu, aby zapewnić powszechny dostęp do wiedzy. Żyjemy w niebezpiecznych czasach za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, ale też przecież niemal każdego roku walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych. Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi - mówił.

Dla osób, które preferują formę cyfrową lub mają specjalne potrzeby, przygotowano wersję elektroniczną, wersję w alfabecie Braille’a oraz w innych językach. Będą one dostępne na stronie internetowej gov.pl/poradnikbezpieczenstwa oraz na stronach ministerstw. Dodatkowo, poradnik będzie można odebrać w urzędach miast i gmin.

Zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, płk SG Mariusz Marchlewicz, wskazał, że "każdy z nas ma wpływ na swoje bezpieczeństwo". Poradnik ma zachęcać do małych, ale ważnych działań, które zwiększają odporność całego społeczeństwa.