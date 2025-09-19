Nawet 27 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na piątek, 19 września

W piątek, 19 września 2025 roku, pogoda będzie zróżnicowana. Na południowym zachodzie Polski będzie mało chmur, natomiast w pozostałych częściach kraju zachmurzenie będzie większe, ale z przejaśnieniami. Miejscami możliwe są lekkie opady deszczu, a rano także mżawka.

Jaka temperatura w piątek, 19 września?

W piątek, 19 września temperatura wyniesie od około 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Karpatach, przez 24 stopnie Celsjusza w centrum, aż do 27 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby do umiarkowanego, na północy i wschodzie silniejszy, a nad morzem dość mocny, osiągający w porywach do 60 km/h. Będzie wiał z zachodu i południowego zachodu.

Jaka pogoda w nocy?

Większość kraju będzie miała małe zachmurzenie, z wyjątkiem północy i północnego wschodu, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Na Suwalszczyźnie początkowo może jeszcze padać deszcz. W południowych rejonach lokalnie pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów. Najniższa temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza do 15 stopni Celsjusza, na zachodzie i nad morzem do 17 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich chłodniej – od 5 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a w Sudetach nad ranem porywisty. Będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego i południowego, a na wschodzie początkowo z zachodu.