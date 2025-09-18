Samorządy otrzymają blisko 5 mld zł z rządowego Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W pierwszej kolejności remonty i inwestycje będą obejmą obszary objęte Narodowym Programem Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód", ale także na wskazane przez wojewodów miasta i miejsca szczególnego narażenia. "Tarcza Wschód" obejmuje całą granicę wschodnią Polski.

Remont schronów pod szkołami

Od kilku miesięcy trwa bardzo szybki i dynamiczny proces dokładnego sprawdzania każdego z miejsc, mającego funkcję schronu i oceniania, czy jest jeszcze przydatny, czy należy go modernizować - powiedział w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że "będzie proces stałego utrzymywania tego typu miejsc w gotowości".

Wydano już akty prawne niezbędne do wyznaczania obiektów zbiorowej ochrony. Remontowane będą m.in. schrony i ukrycia pod szkołami, tzw. tysiąclatkami. Jednocześnie, przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zobowiązują samorządy do wyznaczania obiektów, gdzie możliwe jest utworzenie budowli ochronnych.

Schrony dla najmniej połowy mieszkańców miast

Celem jest zapewnienie miejsc we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony dla przynajmniej połowy (w tym 25 proc. w budowlach ochronnych) przewidywanej liczby ludności, przebywającej w sytuacji zagrożenia w miastach i 25 proc. poza ich granicami (w tym 15 proc. w budowlach ochronnych).

Państwowa Straż Pożarna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dokonują przeglądu obiektów budowlanych. Ogółem, do 12 września 2025 r. organy ochrony ludności zleciły niemal 4 tys. sprawdzeń dotychczasowych obiektów. Dotychczas PSP i PINB wspólnie przeprowadziły ponad 2 tys. takich wizytacji, wydając stosowne opinie dla organów ochrony ludności. PSP stwierdziła dotychczas, że ponad 1 tys. budowli ochronnych może spełniać funkcje ochronne, przewidziane w rozporządzeniu MSWiA.

Dotacje na budowę schronów

Zgodnie z ustawą, organy ochrony ludności na wniosek właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego przekazują im dotacje celowe na organizowanie miejsc doraźnego schronienia. Mogą też przekazać środki finansowe w formie dotacji celowej na dostosowanie obiektów do wymagań, o których mowa w przypadku kondygnacji znajdujących się pod ziemią. Dotacja może sięgać nawet 100 proc. kosztów inwestycji.