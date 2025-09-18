Artykuł na temat wydarzeń w Radomiu opublikowała "Gazeta Wyborcza". Z relacji pracowników szkoły wynika, że nauczycielka, przedstawiana jako Magdalena M., pożyczała od uczniów i ich rodziców pieniądze. Były to pożyczki sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Gdy do dyrekcji dotarły skargi, miała zacząć grozić, że osoba, która na nią "nakablowała", zostanie wydalona ze szkoły i nikt już jej w Radomiu nie przyjmie. Magdalena M. jest wychowawczynią drugiej klasy technikum, a w szkole pracuje od kilkunastu lat.

Nauczycielka zleca pobicie

Według jednego z nauczycieli wychowawczyni wytypowała ucznia, którego podejrzewała o zgłoszenie sprawy dyrekcji. Nauczycielka miała poprosić kilku innych uczniów, by po zakończeniu roku szkolnego spotkali się z Dominikiem w parku i "wytłumaczyli mu", że na wychowawczynię się nie donosi. Uczniowie odebrali to jako sugestię, by pobić kolegę, choć słowo "pobicie" nie padło wprost. W zamian nauczycielka miała obiecać im pomoc w razie problemów w szkole - informuje "Gazeta Wyborcza". Uczniowie nie napadali jednak na kolegę, a sprawę zgłosili innym nauczycielom.

"To był szok"

"To był szok. Rozmawiałam z synem. Nie był u dyrekcji z żadną skargą na M., w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Gdy się dowiedzieliśmy, bałam się go puścić do szkoły. Nawet nie powiedzieliśmy mu wszystkiego od razu, dopiero później, że ktoś chciał go pobić. Syn zdecydował, że pójdzie, ale prosiliśmy go, żeby nie szedł z nikim do lasu czy parku, żeby na siebie uważał" - powiedziała mama Dominika w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Przesłuchania w prokuraturze

Szkoła w Radomiu nie prowadzi postępowania dyscyplinarnego wobec pani M., ponieważ "dotychczas nie wpłynęły do niej formalne skargi lub udokumentowane dowody, które uzasadniałyby wszczęcie takiego postępowania". Sprawą zajmuje się natomiast Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. Zeznania składali już niektórzy rodzice i nauczyciele, wciąż trwają kolejne przesłuchania.