Jak się ubrać w piątek? Prognoza pogody dla sportowców na 19 września

W piątek, 19 września 2025 roku, na południowym zachodzie termometry wskażą do 27 stopni Celsjusza, w centrum kraju będzie około 24 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie około 20 stopni Celsjusza. Rano, szczególnie w górach, może być rześko, z temperaturami spadającymi nawet do 5 stopni Celsjusza.

Wiatr nie będzie przeszkadzał w większości kraju – będzie słaby i umiarkowany. Wyjątkiem są nadmorskie rejony i Sudety, gdzie wiatr może być porywisty, osiągając w porywach do 60 km/h. W pozostałych regionach warunki do biegania, jazdy na rowerze czy innych aktywności będą bardzo dobre. Zachmurzenie będzie zmienne: na południowym zachodzie niebo będzie bezchmurne, natomiast w pozostałych częściach kraju możliwe są przejściowe zachmurzenia i bardzo słabe, przelotne opady deszczu, które nie powinny zepsuć planów treningowych.

Jak się ubrać?

Wybieraj ubiór warstwowy, który pozwoli na dostosowanie się do zmieniającej się temperatury. Rano, gdy jest chłodniej, postaw na oddychającą koszulkę termoaktywną oraz lekką bluzę lub kurtkę, którą łatwo zdejmiesz, gdy zrobi się cieplej. W ciągu dnia, w najcieplejszych regionach, wystarczy koszulka z krótkim rękawem i spodenki. Ważne jest, aby materiały były przewiewne i odprowadzały wilgoć. Warto mieć przy sobie cienką wiatrówkę na wypadek, gdyby wiatr się wzmógł lub pojawił się lekki deszcz. Pamiętaj też o nawodnieniu – w tak ciepły dzień picie wody jest kluczowe, aby utrzymać wydajność i uniknąć przegrzania.

Jakość powietrza (smog)

Większość kraju może cieszyć się dobrą jakością powietrza, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Jednak, w miejscowości Września w województwie wielkopolskim, prognozowana jest "zła" jakość powietrza. Osoby z problemami oddechowymi lub sercowymi powinny być ostrożne w tym rejonie, rozważyć skrócenie treningu lub przełożenie go na inny dzień.