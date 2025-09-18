Zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego. Miała 52 lata

Nie żyje Edyta Rynkowska. Kobieta miała 52 lata. Informacja o jej śmierci obiegła media w czwartek 18 września. Jak podał portal bydgoszcz.tvp.pl o godzinie 15:30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymało zgłoszenie o śmierci kobiety.

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje. Trwa śledztwo

Na miejscu zdarzenia pracował prokurator dyżurny z Brodnicy oraz lekarz. Według ustaleń do śmierci najprawdopodobniej doszło w wyniku schorzeń. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. W sprawie śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego prowadzone jest śledztwo.

Była drugą żoną Ryszarda Rynkowskiego. Kim była Edyta Rynkowska?

Edyta Rynkowska była drugą żoną artysty. Zanim się w sobie zakochali, piosenkarz przez cztery lata opiekował się nieuleczalnie chorą żoną Hanną. Kobieta zmarła w 1996 roku. Po jej śmierci Ryszard Rynkowski przestał udzielać się publicznie. Nie chciał się z nikim wiązać.

Gdy poznał młodszą o 20 lat Edytę wszystko się zmieniło. Kobieta była jego fanką, spotkali się po jednym z koncertów. Przez kilka lat ukrywali swój związek ze względu na różnicę wieku oraz plotki, jakie pojawiały się na ich temat.

Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt ze znajomych nas nie zobaczył. I oczywiście, że zobaczył - opowiadał Ryszard Rynkowski w rozmowie z "Vivą". W 2006 roku Ryszard Rynkowski i Edyta wzięli ślub. Dwa lata później urodził się ich syn.