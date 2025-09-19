Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje. Miała 52 lata

Żona Ryszarda Rynkowskiego zmarła w wieku 52 lat. Informację tę jako pierwsza podała TVP Bydgoszcz. Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o godz. 15.30 odebrało zgłoszenie o śmierci 52-letniej kobiety. Okazało się, że to Edyta Rynkowska.

Reklama

Śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego. Prokuratura zabrała głos

Prokuratura zabrała głos w sprawie jej śmierci. Jak wynika z informacji, które zostały przekazane kobieta zmarła w wyniku choroby. Tak mogę potwierdzić, że chodzi o Edytę Rynkowską, żonę pana Ryszarda - mówi rozmowie z "Faktem" prokurator Izabela Oliver, Rzecznik Prasowy Prokuratora Okręgowego w Toruniu.

Z informacji do jakich dotarł "Fakt" wynika, że ciało Edyty Rynkowskiej zostało znalezione o godz. 15:30 przez starszą kobietę, która jest członkiem rodziny. 52-letnia kobieta została znaleziona w jednym z mieszkań na terenie Brodnicy. Po wykonaniu czynności pod nadzorem prokuratora podjął on decyzję, o zabezpieczeniu ciała do sekcji zwłok -powiedział mł. asp. Paweł Dominiak Oficer Prasowy KPP w Brodnicy.

Edyta Rynkowska nie żyje. Nieoficjalna przyczyna śmierci

Jak wynika z nieoficjalnych informacji śmierć mogła nastąpić z przyczyn naturalnych. Edyta Rynkowska była drugą żoną piosenkarza. Pierwsza zmarła dekadę wcześniej po długiej i ciężkiej chorobie. Para poznała się na jednym z koncertów artysty. Długo ukrywali swój związek. Para doczekała się syna - Ryszarda Juniora.