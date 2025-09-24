Prognoza pogody dla ucznia na środę. Jak się ubrać 24 września 2025 roku?

Jeśli chodzi o temperaturę, to w ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie i południu, gdzie termometry pokażą około 17 stopni Celsjusza. W centrum kraju temperatura wyniesie 16 stopni Celsjusza, na Suwalszczyźnie 14 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat będzie najchłodniej, bo tylko 10-13 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w nocy?

Wieczór i noc przyniosą ochłodzenie. Nad większością kraju zapanuje bezchmurne lub tylko niewielkie zachmurzenie. Temperatura spadnie do 3-7 stopni Celsjusza, a nad morzem do 10-12 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że na północnym wschodzie, przy gruncie, możliwe są przymrozki do -1 stopni Celsjusza!

Jak się ubrać?

Ze względu na zmieniającą się pogodę i chłód, najlepiej ubrać się na "cebulkę". Koniecznie załóżcie ciepłą bluzę lub sweter pod kurtkę przejściową, która ochroni Was przed wiatrem i ewentualnym deszczem. Pamiętajcie o długich spodniach! Jeśli mieszkacie na wschodzie, południu lub w górach, warto mieć pod ręką parasol oraz czapkę i rękawiczki.