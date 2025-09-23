Podczas sesji w ubiegły czwartek stołeczni radni dyskutowali o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w Warszawie. Prezydent stolicy wycofał się z projektu, mówiącego o wprowadzeniu prohibicji na terenie całego miasta. Radni przyjęli zamiast tego stanowisko dotyczące pilotażu, zakładającego wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu jedynie w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

"Nie ma żadnego pilotażu"

"Czy popierasz zakaz sprzedaży alkoholu w nocy?" - zapytał Włodzimierza Czarzastego Bogdan Rymanowski w audycji "Gość Radia ZET". Podobnego zdania jest 67 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl. "Nie ma żadnego pilotażu. Żeby był, to wszystkie dzielnice muszą się na niego zgodzić. Jaki ma sens robienie pilotażu w dzielnicy Śródmieście, jeśli dwa metry dalej można na Mokotowie kupić alkohol? To jakiś absurd" - stwierdził poseł Lewicy, odnosząc się do projektu, przyjętego przez stołecznych radnych. "W Warszawie jest masę dzielnic, a wybieramy dwie, badamy, czy będzie jakiś wpływ na ludzi, którzy tam mieszkają? Przecież ci ludzie będą mogli kupić alkohol 5-10 minut dalej" - argumentuje współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu. "Absolutnie nie chwalę Trzaskowskiego, z którym się lubię i którego poważam za to, co zrobił. Ja, gdybym był prezydentem miasta, to bym swojego projektu nie wycofał. Niech ktoś weźmie odpowiedzialność" - dodał.

"Alkohol to są miraże"

"W ogóle coś z alkoholem trzeba zrobić" - ocenia Włodzimierz Czarzasty. Pytany o to, czy na jego opinię na temat alkoholu mają wpływ osobiste doświadczenia, polityk komentuje, że "może". "Nie piję od 10 lat ze względu na chorobę serca, która w związku z tym się zakończyła i jest po prostu super. Dbam o siebie. Nie piję, nie palę, staram się trzymać wagę. Mam miliony przyjemności" - mówi Gość Radia ZET. Zdaniem wicemarszałka Sejmu "alkohol to miraże, a można tworzyć sobie miraże bez alkoholu, w głowie, w sercu, czytać książki, przeżywać życie tysiące razy, można kochać wszystko po kolei, co śpiewa, można obserwować ptaki, ludzi, myśleć, dyskutować, dotykać, jeść życie pełnym sercem".

Lewica złożyła projekt

Lewica złożyła w Sejmie projekt, dotyczący nocnej prohibicji. Politycy chcą wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Projekt przewiduje ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 23:00 a 6:00 rano oraz zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.