Pogoda w czwartek, 25 września

W czwartek, 25 września, spodziewana jest pogoda o zróżnicowanym charakterze. Przez większość dnia będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, jednak na południowych i południowo-zachodnich obszarach kraju może być duże zachmurzenie z lekkimi, lokalnymi opadami deszczu.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w czwartek, 25 września?

Jeśli chodzi o temperaturę, maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza.W rejonach podgórskich będzie chłodniej, około 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a miejscami porywisty. Na Przedgórzu Sudeckim może być dość silny, osiągając w porywach do 60 km/h. W Sudetach porywy mogą osiągnąć do 60 km/h, a w Karpatach nawet do 80 km/h. Będzie wiał głównie ze wschodu i północnego wschodu.

Pogoda w nocy z czwartku na piątek

W nocy niebo będzie przeważnie bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem. Wyjątkiem będą południowe i południowo-zachodnie regiony, gdzie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, a także miejscowe opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy będzie zależeć od regionu:

1 stopnieć Celsjusza na północnym wschodzie,

około 5 stopni Celsjusza w centrum,

8 stopni Celsjusza na południowym zachodzie,

9 stopni Celsjusza w rejonie Półwyspu Helskiego.

Na północnym wschodzie możliwe są przygruntowe przymrozki do -2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i południowym zachodzie miejscami porywisty, wiejący głównie ze wschodu.