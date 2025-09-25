Pogoda na czwartek, 25 września

  • Rano: Spodziewaj się chłodnego poranka. Na północnym wschodzie Polski mogą nawet pojawić się przymrozki, więc jeśli mieszkasz w tamtych rejonach, załóż coś cieplejszego.
  • W ciągu dnia: Pogoda będzie zróżnicowana. W większości Polski będzie słonecznie z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Ale uwaga! Na południu i południowym zachodzie Polski (czyli np. w Sudetach czy Karpatach) może być więcej chmur, a nawet może pokropić deszcz.
  • Temperatura: Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza, więc nie będzie zbyt ciepło. Jeśli mieszkasz w górach, na przykład w Tatrach, temperatura może spaść nawet do 10 stopni Celsjusza.
  • Wiatr: Będzie wiać umiarkowany wiatr, a w górach, zwłaszcza w Sudetach i Karpatach, może być dość porywisty, więc może być trochę chłodniej, niż wskazuje termometr.
Reklama

Jak się ubrać?

Najlepiej ubrać się "na cebulkę"!

  • Pierwsza warstwa: Załóż T-shirt lub koszulkę z długim rękawem.
  • Druga warstwa: Na to załóż sweter lub bluzę.
  • Trzecia warstwa: Nie zapomnij o ciepłej kurtce, szczególnie na rano i na wieczór! Pamiętaj, że w górach może być chłodniej i bardziej wietrznie, więc tam kurtka to podstawa. Jeśli mieszkasz w rejonach, gdzie może padać deszcz (południe i południowy zachód), wybierz kurtkę przeciwdeszczową.
  • Na dół: Jeansy lub inne długie spodnie będą idealne.
  • Dodatki: Czapka i szalik mogą przydać się rano i wieczorem, szczególnie jeśli mieszkasz na północnym wschodzie, gdzie mogą być przymrozki.

Podsumowując, przygotuj się na chłodniejszy dzień, ale ciesz się słońcem w większości kraju! Pamiętaj o kurtce i ewentualnie o parasolu, jeśli mieszkasz na południu.