Jak powinien ubrać się uczeń w czwartek, 25 września 2025 roku? Jaka będzie pogoda tego dnia? Jakiej temperatury należy się spodziewać? Oto szczegółowa prognoza pogody na czwartek wraz ze wskazówkami dla uczniów dotyczących ubioru.
Pogoda na czwartek, 25 września
- Rano: Spodziewaj się chłodnego poranka. Na północnym wschodzie Polski mogą nawet pojawić się przymrozki, więc jeśli mieszkasz w tamtych rejonach, załóż coś cieplejszego.
- W ciągu dnia: Pogoda będzie zróżnicowana. W większości Polski będzie słonecznie z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Ale uwaga! Na południu i południowym zachodzie Polski (czyli np. w Sudetach czy Karpatach) może być więcej chmur, a nawet może pokropić deszcz.
- Temperatura: Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza, więc nie będzie zbyt ciepło. Jeśli mieszkasz w górach, na przykład w Tatrach, temperatura może spaść nawet do 10 stopni Celsjusza.
- Wiatr: Będzie wiać umiarkowany wiatr, a w górach, zwłaszcza w Sudetach i Karpatach, może być dość porywisty, więc może być trochę chłodniej, niż wskazuje termometr.
Jak się ubrać?
Najlepiej ubrać się "na cebulkę"!
- Pierwsza warstwa: Załóż T-shirt lub koszulkę z długim rękawem.
- Druga warstwa: Na to załóż sweter lub bluzę.
- Trzecia warstwa: Nie zapomnij o ciepłej kurtce, szczególnie na rano i na wieczór! Pamiętaj, że w górach może być chłodniej i bardziej wietrznie, więc tam kurtka to podstawa. Jeśli mieszkasz w rejonach, gdzie może padać deszcz (południe i południowy zachód), wybierz kurtkę przeciwdeszczową.
- Na dół: Jeansy lub inne długie spodnie będą idealne.
- Dodatki: Czapka i szalik mogą przydać się rano i wieczorem, szczególnie jeśli mieszkasz na północnym wschodzie, gdzie mogą być przymrozki.
Podsumowując, przygotuj się na chłodniejszy dzień, ale ciesz się słońcem w większości kraju! Pamiętaj o kurtce i ewentualnie o parasolu, jeśli mieszkasz na południu.
