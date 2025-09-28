Joanna Mucha jest związana z Polską 2050. W styczniu 2021 r. ogłosiła przejście z PO i KO do ruchu Polska 2050. Z kolei w czerwcu br. zrezygnowała z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W oświadczeniu napisała, że powodem jest brak wsparcia w resorcie i rządzie dla jej inicjatyw, które mogły uzdrowić polską szkołę.

O tym się nie mówi

"PO zlała się w swojej agendzie trochę z PiS-em. Przez to Platforma i premier Tusk bardzo często boi się mówić o różnych tematach" - powiedziała w programie "Polityczny WF z gościem" w Polsat News wiceszefowa Polski 2050 Joanna Mucha.

Polityczka Polski 2050 mówiła o edukacji klimatycznej. "PO zlała się w swojej agendzie trochę z PiS i przez to Platforma w moim przekonaniu i pan premier Tusk bardzo często boi się mówić o różnych tematach. Na przykład słowo »klimat«, jest słowem, które jest trochę zabronione - wyjaśniała w rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem. Jak dodała, o "klimacie" niechętnie mówi się w całym rządzącym obozie.

O "histerii" wokół edukacji zdrowotnej

Joanna Mucha na antenie Polsat News mówiła też o kontrowersjach wokół nowego, nieobowiązkowego przedmiotu w szkołach, czyli edukacji zdrowotnej. "Może to nie jest kwestia słowa zakazanego, ale tej histerii, która została nadbudowana nad tematem i przedmiotem, w moim przekonaniu oczywistym" - podkreśliła w "Politycznym WF-ie z gościem". My chyba żyjemy w XXI wieku i edukacja seksualna jest czymś absolutnie podstawowym. Chcę zapytać rodziców, którzy wypisali dzieci z tych zajęć: czy oni uważają, że ich dzieci lepszą edukację seksualną otrzymają z internetu? - mówiła Joanna Mucha.