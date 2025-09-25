Osoby, które nie chcą, by ich dziecko uczęszczało na edukację zdrowotną, muszą złożyć rezygnację - termin to 25 września 2025 r.

Prezydent Karol Nawrocki wypisał syna

Prezydent Karol Nawrocki poinformował na X, że wspólnie z żoną podjął decyzję o wypisaniu swojego syna z przedmiotu edukacja zdrowotna. "Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja. W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać" - napisał Karol Nawrocki.

Polacy ocenili edukację zdrowotną

Onet zlecił badanie sondażowe na temat edukacji zdrowotnej. Przygotowało je SW Research. Na pytanie "Czy popierasz wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej?" pozytywnie odpowiedziała ponad połowa respondentów - 53,7 proc. Przeciwnego zdania jest z kolei 27,1 proc. badanych. Niemal co piąty uczestnik badania - 19,3 proc. - nie zajął jednoznacznego stanowiska.

Kobiety są za

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół popiera 55,7 proc. kobiet i 51,4 proc. mężczyzn, przeciwnych jest 25,3 proc. kobiet i 29,1 proc. mężczyzn. W grupie wiekowej do 24 roku życia 32 proc. popiera wprowadzenie tej tematyki, 30,7 proc. jest przeciwnych a odsetek osób, które nie odpowiedziały sięgnął 37,3 proc. W grupie 25-34 lata za wprowadzeniem jest 53,8 proc. respondentów, a 22,7 proc. jest temu przeciwnych. Wśród 35-49-latków poparcie wyraziło 52,7 proc., a negatywnie wypowiedziało się 30,7 proc. badanych, a w grupie osób powyżej 50. roku życia odpowiednio 58,2 proc. i 25,5 proc.