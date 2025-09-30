Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia w poniedziałkowym wpisie na portalu Facebook opublikował list, w którym przekazał, że w ten piątek złożył aplikację „w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)”. Szymon Hołownia - gdyby został wybrany - byłby pierwszym Polakiem na tak wysokim stanowisko w ONZ.
Rząd popiera kandydaturę Hołowni
"Trudno, żeby rząd nie popierał takiej kandydatury, bo im więcej Polaków na ważnych międzynarodowych stanowiskach, tym lepiej dla Polski" - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka w Polsat News. Jego zdaniem, jest to dobra kandydatura. "Myślę, że oprócz trzymania kciuków za Szymona Hołownię będziemy też podejmować takie działania, które pomogą w skutecznym doprowadzeniu do końca tego pomysłu" - zadeklarował.
Tyle zarabia Wysoki Komisarz ONZ
Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) odpowiada za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Kadencja obecnego UNHCR kończy się 31 grudnia 2025 r. Jak wynika z danych ONZ, od 1 stycznia br. roczne wynagrodzenie netto na tym stanowisku wynosi 170 tys. 642 dolary, czyli około 621 tys. złotych. Oznacza to pensję rzędu 52 tys. zł miesięcznie. Dla porównania - jako marszałek Sejmu Hołownia otrzymuje około 21,5 tys. zł brutto miesięcznie.
Liczne przywileje i apanaże na stanowisku Wysokiego Komisarza ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych pokrywa koszty przeprowadzki, zapewnia dopłaty mieszkaniowe w Genewie i częściowo finansuje czesne w szkołach międzynarodowych dla dzieci pracowników. Do tego dochodzi samochód służbowy z kierowcą, paszport ONZ, immunitet dyplomatyczny, ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny oraz możliwość korzystania z emerytalnego funduszu ONZ.
