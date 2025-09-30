We wpisie na portalu X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i kontrolowania dronów w krajach europejskich, z związku z czym Morze Bałtyckie powinno być zamknięte dla rosyjskich tankowców, a przynajmniej dla floty cieni. O ten wpis Zełenskiego we wtorkowej rozmowie w Radiu Zet został zapytany prezydent Karol Nawrocki.

Kraje regiony Morza Bałtyckiego w gotowości

Śledzę, z BBN, także z prezydentami państw bałtyckich sytuację na Bałtyku. Bałtyk jest kolejną domeną wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi z Polską i innymi państwami regionu. To, co dzieje się za sprawą floty cieni, używania okrętów do realizacji zadań dronowych z całą pewnością niepokoi – powiedział w Radiu ZET prezydent RP Karol Nawrocki.

Reklama

Reklama

"Niepokojąca sytuacja na Bałtyku"

Czekamy na analizę naszych wojskowych. Takich decyzji nie podejmuje się po słowach prezydenta Zełenskiego - wyjaśnił Karol Nawrocki. Jak dodał, "to, co dzieje się na Morzu Bałtyckim, a co jest w zainteresowaniu głów państw regionu Morza Bałtyckiego jest z całą pewnością niepokojące". Jestem przed rozmowami z naszymi wojskowymi i min. Cenckiewiczem. Jest zbyt wcześnie, żebym składał jakiekolwiek deklaracje w tej kwestii – stwierdził prezydent RP w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Rosja szykuje się do ataku na państwa NATO?

W audycji padło też pytanie o plany wojenne Rosji. Karol Nawrocki odparł, że "z jednej strony scenariusz wojenny, który trwa już ponad 3 lata nie jest realizowany zgodnie z oczekiwaniami Władimira Putina, ale drugi sygnał jest taki, że Rosja nie zamierza zaprzestać działań wojennych”. Nie wiemy, czy to się rozwinie w kierunku ataku na państwa NATO, ale musimy być do tego gotowi. Nawołuję od początku, by być gotowym do potencjalnej wojny po to, żeby wygrać pokój - mówi prezydent Polski w Radiu ZET. Jego zdaniem szykowanie się do wojny jest gwarancją pokoju. 5 proc. PKB na siły zbrojne, kupowanie najlepszego sprzętu na całym świecie, inwestycja w polskiego żołnierza. W ten sposób kupuje się pokój - wylicza głowa państwa.