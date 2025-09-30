O śmierci Zygmunta Biernata poinformował Teatr Zagłębia. W swoich mediach społecznościowych instytucja ta zamieściła pożegnalny post.

Nie żyje aktor seriali TVP. Zygmunt Biernat miał 90 lat

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł były wieloletni aktor naszego teatru Zygmunt Biernat. Zygmunt Biernat to aktor teatralny, znany również z produkcji filmowych. Występował m.in. w Teatrze Nowym w Zabrzu oraz w katowickim Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" - czytamy. Aktor miał 90 lat.

Kim był Zygmunt Biernat? Gdzie grał?

Zygmunt Biernat z Teatrem Zagłębia związany był w latach 1972-1995. Zagrał w takich filmach jak "Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie", "Angelus", czy serialu "Blisko, coraz bliżej". Zygmunt Biernat miał 90 lat. Aktora można było również w 2002 roku oglądać w serialu "Święta wojna". Główne role grali tam Zbigniew Buczkowski i Krzysztof Hanke. Występował również w serialach "Blisko, coraz bliżej", "Biała wizytówka" i "Rodzina Kanderów". Po raz ostatni wystąpił w etiudzie szkolnej "Matko Bosko!" w 2010 roku.

Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb zmarłego aktora. Rodzinie i najbliższym zmarłego w imieniu Dyrekcji i Pracowników Teatru Zagłębia składamy najszczersze wyrazy współczucia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 października w Katowicach - napisano w pożegnalnym poście.