Przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz przymrozki. Prognoza pogody na środę, 1 października

Pogoda w środę, 1 października 205 roku, w Polsce będzie charakteryzować się dużym zachmurzeniem, choć mieszkańcy północnych i zachodnich krańców kraju mogą liczyć na większe przejaśnienia. W ciągu dnia należy spodziewać się miejscowych opadów deszczu głównie w centrum i na południowym wschodzie. W górach, konkretnie w Karpatach i Sudetach, powyżej wysokości 1200 m n.p.m. prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Co więcej, w najwyższych partiach Tatr pokrywa śnieżna może wzrosnąć o około 5 cm.

Prognoza pogody na środę, 1 października. Jaka będzie temperatura?

Temperatury maksymalne w dzień będą dość zróżnicowane: od chłodnych 7 stopni Celsjusza na Podhalu i w Bieszczadach, przez 9 stopni Celsjusza na Małopolsce, do najcieplejszych 14 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Wiatr będzie wiać z kierunku północno-wschodniego, będzie słaby do umiarkowanego, choć miejscami może być silniejszy.

Jaka pogoda w nocy?

Noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które przejściowo będzie większe na wschodzie i początkowo na południu. Na południowych krańcach utrzyma się możliwość opadów deszczu, a w górach powyżej 1000 m n.p.m. opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Minimalne temperatury spadną do 0 stopni Celsjusza, -1 stopni Celsjusza w kotlinach górskich, do około 4 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, a nad morzem lokalnie utrzymają się na poziomie 11 stopni Celsjusza. Należy uważać na przygruntowe przymrozki, ponieważ temperatura gruntu może spaść nawet do -2 stopni Celsjusza.