Ile będzie stopni w środę, 1 października?

Będzie chłodno, więc przygotujcie się na niskie temperatury:

Maksymalna temperatura wyniesie tylko od 9∘C do 14 stopni Celsjusza.

W rejonach górskich, np. na Podhalu, będzie najchłodniej – tylko około 7 stopni Celsjusza!

W nocy i nad ranem będzie bardzo zimno, możliwe są nawet przymrozki przy gruncie (do -2 stopni Celsjusza), a w górach spadnie śnieg z deszczem.

Jak się ubrać?

Pamiętajcie, że w szkole i na dworze będzie chłodno i mokro, a wiatr będzie wiał z północnego wschodu!

Kurtka jesienna: Koniecznie załóżcie ciepłą kurtkę przeciwdeszczową lub weźcie płaszcz, który ochroni Was przed deszczem i chłodem. Warstwy: Ubierzcie się "na cebulkę"! Pod kurtkę załóżcie ciepły sweter lub bluzę. Długie spodnie: Absolutnie zapomnijcie o krótkich spodenkach. Obuwie: Załóżcie ciepłe, nieprzemakalne buty, w których nie zmokną Wam stopy. Dodatki (dla zmarzluchów): Jeśli łatwo marzniecie, przyda się czapka i szalik, zwłaszcza rano i po południu. Parasol: Obowiązkowy w plecaku!

Podsumowując: Zadbajcie o to, by Wam nie było zimno, a przede wszystkim – żebyście nie zmokli!