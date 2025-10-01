Środa będzie typowym, pochmurnym jesiennym dniem. Będzie dużo chmur nad całą Polską. Na pewno przyda się Wam parasol, ponieważ w wielu miejscach, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie, może padać deszcz.
Ile będzie stopni w środę, 1 października?
Będzie chłodno, więc przygotujcie się na niskie temperatury:
- Maksymalna temperatura wyniesie tylko od 9∘C do 14 stopni Celsjusza.
- W rejonach górskich, np. na Podhalu, będzie najchłodniej – tylko około 7 stopni Celsjusza!
- W nocy i nad ranem będzie bardzo zimno, możliwe są nawet przymrozki przy gruncie (do -2 stopni Celsjusza), a w górach spadnie śnieg z deszczem.
Jak się ubrać?
Pamiętajcie, że w szkole i na dworze będzie chłodno i mokro, a wiatr będzie wiał z północnego wschodu!
- Kurtka jesienna: Koniecznie załóżcie ciepłą kurtkę przeciwdeszczową lub weźcie płaszcz, który ochroni Was przed deszczem i chłodem.
- Warstwy: Ubierzcie się "na cebulkę"! Pod kurtkę załóżcie ciepły sweter lub bluzę.
- Długie spodnie: Absolutnie zapomnijcie o krótkich spodenkach.
- Obuwie: Załóżcie ciepłe, nieprzemakalne buty, w których nie zmokną Wam stopy.
- Dodatki (dla zmarzluchów): Jeśli łatwo marzniecie, przyda się czapka i szalik, zwłaszcza rano i po południu.
- Parasol: Obowiązkowy w plecaku!
Podsumowując: Zadbajcie o to, by Wam nie było zimno, a przede wszystkim – żebyście nie zmokli!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama