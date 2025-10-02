Prognoza pogody na czwartek, 2 października

W czwartek, 2 października, spodziewane jest ogólnie małe i umiarkowane zachmurzenie, chociaż miejscami może ono przejściowo wzrosnąć. W ciągu dnia przelotne opady deszczu pojawią się na północnym zachodzie kraju, a pod koniec dnia możliwe są również słabe, krótkotrwałe opady na wschodzie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rejony podgórskie: rano, zwłaszcza w Bieszczadach, wystąpią tam niewielkie opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, natomiast wyżej w górach możliwe są opady śniegu.

Jaka temperatura w czwartek, 2 października?

W czwartek temperatura maksymalna osiągnie od około 10 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, do 15 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 4 do 9 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków północnych i północno-wschodnich.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z czwartku na piątek pogoda będzie zróżnicowana. Niebo będzie pogodne lub z niewielkim zachmurzeniem na południu i zachodzie, jednak na północy i miejscami w centrum utrzyma się zachmurzenie umiarkowane do dużego. Miejscami mogą pojawić się mgły, ograniczające widoczność nawet do około 300 metrów, a nad morzem możliwe są lokalne, przelotne opady deszczu. Noc będzie chłodna: minimalne temperatury spadną do wartości od -1 stopnia Celsjusza do 3 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w obszarach podgórskich, gdzie przymrozki mogą osiągnąć nawet -4 stopnie Celsjusza. Najcieplej, około 6 stopni Celsjusza, będzie tradycyjnie nad morzem. Wiatr w nocy będzie słaby, o zmiennym kierunku.