Rzecznik prasowy zachodniopomorskiej PSP, asp. Dariusz Schacht, przekazał, że "co najmniej 9 osób zostało poszkodowanych, w tym jedna osoba, którą nieprzytomną strażacy ewakuowali z mieszkania objętego pożarem". Jak dodał, do wyprowadzenia kilku osób konieczne było użycie drabiny mechanicznej.

Potężny pożar w Koszalinie. Mieszkańcy wybiegali z bloku, są ranni

Według straży pożarnej, jeszcze przed przybyciem ratowników z budynku wydostało się 35 osób. Strażacy do ewakuacji kilku osób musieli użyć drabiny mechanicznej – wyjaśnił rzecznik. Z kolei ratownicy pomogli opuścić budynek kolejnym 40 mieszkańcom. W sumie ewakuowano 75 osób.

Na miejscu wciąż działają służby. W akcji uczestniczy sześć zastępów straży pożarnej.

